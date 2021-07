Gilles Breton



À son domicile, le 10 juillet 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Gilles Breton, maire de la municipalité de Saint-Raphaël depuis 2008 à ce jour. Il était l'époux de madame Agathe Leclerc et le fils de feu Philippe Breton et de madame Annette Rémillard. Il demeurait à Saint-Raphaël.vendredi le 30 juillet 2021 de 19h00 à 21h00 et samedi à compter de 11h30.Le nombre de personnes pouvant être présentes à l'intérieur de l'église sera de 250 personnes. L'urne cinéraire de monsieur Breton sera déposée au futur Columbarium du salon funéraire Roy & Rouleau inc. de Saint-Raphaël en septembre prochain.Il laisse dans le deuil outre son épouse Agathe Leclerc, sa fille Stéphanie (Jean-François Gignac), ses petits-enfants : Charlotte et Justin et leur père Michel Savoie ainsi que sa mère madame Annette Rémillard (feu Philippe Breton). Il est allé rejoindre son frère Martin et sa sœur Hélène qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil son frère Simon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc : Danielle (Mario Cloutier) et Esther (Sylvain Maltais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et ses collègues de la municipalité de Saint-Raphaël et de la MRC de Bellechasse.Un remerciement tout spécial à madame Louise Aubé, pro-maire de Saint-Raphaël qui l'a supporté tout au long de sa maladie. La famille tient à remercier son infirmière Suzie Lavigne du CLSC Bellechasse, Joanie Leroux (ergothérapeute) et Elise Bernard (travailleuse sociale). Merci également aux Dr Alexis Carrier, Dr Pascal Bernier et au personnel de la pharmacie Christian Beaulieu et Caroline Tremblay ainsi qu'au personnel du département de médecine de jour et d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8 site internet www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à la Société canadienne du Cancer 1040, avenue Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3R8 site internet www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles au salon.