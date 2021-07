LEMIEUX, Jean-Eudes



À Québec, le 20 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et huit mois, est décédé monsieur Jean-Eudes Lemieux, époux de feu Monique Théberge. Il était le fils de feu Jean-Charles Lemieux et de feu Reine Gaudreau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.. Il laisse dans le deuil ses fils: Claudel (Michèle Roy), Gilles (Paule Barrett) et Gaétan; ses trois petits-enfants: Myriam (Brandon Wieber), Nicolas (Vale Avella) et Félix-Antoine (Marilou Dumas), ses trois petits-enfants par alliance: Marie-Hélène Dallaire (Luc Verville, (Jules et Léo)), Jean-François Dallaire (Camille Blais-Morisset, (Gaspard et Pauline)), Simon Dallaire (Ophélie Audet); ainsi que son fils Richard Thibault (Diane Chabot); ses deux petits-fils Billy Thibault (Nathalie Lemieux, (Jeffrey, Fanny, Charly)) et Keven (Isabelle Roy, (Molly, Abby)). Il laisse aussi dans le deuil son frère Jacques Lemieux (Lise Caron) et sa sœur Charlotte Lemieux (Raymond Gaudreau); ses belles-sœurs et son beau-frère: Micheline Corriveau (feu Gaston Lemieux), Nicole Duchesne (feu Bertrand Lemieux), Louis Roy (feu Juliette Lemieux). Il était le beau-frère de : feu Edmour Théberge (feu Éliane Guimond et feu Antoinette Bélanger), feu Yvette Théberge (feu Félix Vachon), feu Isabelle Théberge (feu Gérard Kérouac), feu Alberte Théberge (feu Joseph-Émile Journault), feu Jean-Marie Théberge (feu Éliane Lagacé), feu Colette Théberge (feu Antonio Dubé), feu Paul Théberge (feu Marcelle Morin), feu Thérèse Théberge (feu Jean-Baptiste Thibault) et feu Lucienne Théberge (feu Fernand Fortin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.