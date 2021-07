POULIOT FONTAINE, Rita



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 14 juillet 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Rita Fontaine, épouse de feu Raymond Pouliot et fille de feu Félixine Campagna et de feu Camil Fontaine. Elle demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à lavendredi le 30 juillet 2021 de 19h à 21h et samedi à compter de 8h30.et de là, au cimetière paroissial. Le nombre de personnes pouvant être présentes à l'intérieur de l'église sera de 250 personnes. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Conrad (Marielle Parent), Camil (Lorraine Gagné), Gervaise, Martine (feu Fidèle Roy), feu Jacinthe (Jacques Gagné), Adrien (Diane Roy) et Christine (Paul Pouliot); ses petits-enfants: David, Hugues, Marc-Antoine, Jean-François, Stéphane et Marie-Eve Pouliot, Patrick et Patricia Roy, Véronique et Olivier Gagné, Philippe Blais et Alexandre Goulet; ses arrière-petits-enfants: Cloé, Charles, Daëlle, Maïka, Annabelle, Noémie et William Pouliot. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Délia Fontaine (feu René Noël) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Anselme et de l'Oasis St-Damien pour les bons soins prodigués à madame Fontaine. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Philémon) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 201 Québec (Québec) G1S 3G3 site internet www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la