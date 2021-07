COUTURE, Jeanne



A l'hôpital Saint-Sacrement, le 8 avril 2021, est décédée Jeanne Couture, anciennement épouse de feu monsieur Paul-Aimé Portugais. Née le 20 juillet 1938, à Charny. Elle était la fille de feu dame Gilberte Arcand et de feu monsieur Wilfrid Couture. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Renée Madore), Nathalie; son petit-fils: Sébastien Portugais-Dallaire; ses frères et sœurs: Hélène, Rita (feu Jean Grant), Adrien (Daphne Smith), Maurice (Denise Vallière), Gisèle, Marcel (Denyse Turcotte); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs (2e Coulombe) de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer site: www.jeveuxdonner.ca, téléphone: 1 888 939-3333. Selon ses volontés elle a été confié à :