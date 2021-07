BOUCHARD, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 4 juillet 2021 à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gérard Bouchard, époux de madame Émilienne Castonguay. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas), Il laisse dans le deuil outre son épouse ses frères et sœurs: feu Henri, feu Yvette (Antoine Pelletier), feu Rita (feu Roland Roy), feu Thérèse (feu Albert Compantino), feu Jean-Paul (feu Marthe Roy),feu Edouard, Réal (Carmen Tremblay), feu Claude, Clément (Martine Renaud), Ghislaine, feu Camil (Bélita Jean); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Castonguay: feu Hélène (feu Louis Rail), feu Thérèse (feu Elzéar Gagnon), feu Adrienne (feu Roméo Grenier), feu Guy (Gabrielle Chouinard), feu Paul-Henri (Gemma Caron), feu Marcelle (feu Gonzague Pelletier), Antonio (feu Rita Arseneault), feu André (feu Valérie Mukarubibi), Colombe (feu Normand Poitras), feu Georges, Joseph (Rachel Gamache), Yolande (Robert Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de St-Romuald pour les bons soins prodigués. Sincère remerciement au docteur Émilie Boucher et au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la dignité et l'humanité qui accompagnaient vos interventions. La famille recevra les condoléances, en respectant les règles émises par le Directeur de la Santé Publique, au complexede 13h30 à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, www.cancer.ca 418-6873-8666.