LÉVESQUE, Nicole



Le 6 juillet 2021, à la Résidence Villa Mon Repos, située au coeur de la ville de Lévis, s'est éteinte au matin Madame Nicole Lévesque. Elle était l'épouse de Monsieur Antoine Walch, la fille de feu Monsieur Antoine Lévesque et de feu Madame Agnès Ouellet. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Pascal et Danny; ses frères et sa soeur : feu Ginette Lévesque, Nelson Lévesque (feu Ginette Harvey), Rémi Lévesque (Marielle Gamache), Lise Lévesque et Serge Lévesque (Marilyn Boutin); ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents ainsi que ses ami(e)s et connaissance. Son souvenir restera dans nos coeurs, dans nos esprits et malgré son décès, malgré tout, elle reste, pour nous une lumière pour toujours. Nous ne t'oublierons pas. La famille tient à remercier le personnel traitant de l'établissement Villa Mon Repos pour tous les bons soins prodigués, leurs efforts et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur de et l'AVC, la Fondation de l'I.U.C.P.Q. ou à Centraide Québec.à compter de 9 h.