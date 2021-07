TALBOT, Irma Blais



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Irma Blais, épouse de feu monsieur Édouard Talbot. Elle était la fille de feu monsieur Philias Blais et de feu dame Imelda Caron. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 30 juillet 2021 de 19h à 21h30 et le samedi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Jean-Marie, Lise (Normand Boutin), Diane (Roger Godbout), Marcel (Sonia Bouchard), Linda (feu Normand Chabot), Steve (Jean-François Carrier); ses petits-enfants: Patrick, Michel, Pierre et Martine Godbout, Mickaël et Cindy Talbot, Carl, Éric, Isabelle et Vanessa Corriveau et Christopher Talbot, ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants: William, Jade, Annabel, Emmy, Zackary, Nathan, Logan, Ryan, Ethan, Logan, Samuel, Loïc, Éva, Sara-Ève et Adam, son frère Philias, ses sœurs: Monique et Jeanne. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais et Talbot. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Habitations du Buton et le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Paul-de-Montminy: La Fabrique de la paroisse de Saint-Paul-de-Montminy - Profil d'organisme - Faites un don en ligne - CanaDon (canadahelps.org). La direction des funérailles a été confiée à la