À propos des toilettes non genrées dans les lieux publics

Je lis ce matin le commentaire acrimonieux de la personne qui t’accuse de wookisme parce que tu sembles prôner l’installation de toilettes accessibles sans distinction de genre dans les lieux publics. Je pense comme elle. Il ne devrait jamais y avoir de toilettes mixtes dans les lieux publics, même si elles sont complètement fermées. Nos enfants doivent être protégés en tout temps contre les prédateurs de tous genres. Cette personne n’avait cependant pas besoin de t’insulter pour te dire cela. Un simple commentaire civilisé aurait suffi, il me semble.

Une femme

En fonction de votre commentaire, je me sens nager en eaux troubles, alors qu’il me semblait avoir été très claire dans ma réponse à cette personne. Les toilettes non genrées sont déjà présentes dans tous les établissements scolaires ainsi que dans certains lieux publics sans que ça n’ait dérangé personne.

« C’est la loi provinciale qui, facilitant le changement de sexe, a poussé les cégeps et les universités à réfléchir au malaise vécu par les personnes transsexuelles ou transgenres, a incité les établissements à modifier l’affichage de certaines toilettes. »

Et je le répète une autre fois « Une solution toute simple s’impose : ne créer que des espaces de toilettes individuels et fermés de haut en bas. Les lavabos, sèche-mains, tables à langer et autres fonctions générales sont aménagés dans un espace commun. »