GUILLOT, Jeannine Duguay



Au Centre d'Hébergement Limoilou, le 11 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Duguay, épouse de feu monsieur Marcel Guillot. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Duguay était la mère de: Martine Guillot (Pierre Soucy), feu Martin Guillot et Brigitte Guillot; la grand-mère de Frédéric Montpetit; l'arrière-grand-mère de: Alexis et Samuel Soucy; la sœur de: feu Roger (Murielle Turgeon), Raymond (feu Jeanne-D'Arc Blais), feu Fernand (feu Micheline Langevin) et Yvon (Muriel Richard); la belle-sœur de: feu Alice (feu Arthur Giroux), feu Yvonne (feu Paul-Albert Thomassin), feu Lucienne (feu Armand Clouet), feu Stanislas (feu Yvonne Quirion), feu Maurice, feu Georgette (feu Maurice Simoneau), feu Maxime (feu Thérèse Maheux), feu Adrien (Denise Bédard) et Gilberte Guillot. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca