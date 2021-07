LAINÉ, Marielle



À l'Hôpital Chauveau, le 21 juillet 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Marielle Lainé, épouse de monsieur Alain Picard, fille de feu Jean-Baptiste Lainé et de feu Lumina Duchesneau. Elle demeurait à Wendake.le jeudi 5 août 2021, de 17h à 19h, le vendredi 6 août 2021, de 9h à 11h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Laurie Lainé-Picard (Charles Hervieux); ses petits-enfants : Léana, Olivia et Eden Picard-Hervieux; les filles de son époux : Sonia (Patrick Bond), Jacinthe (Danny Picard) et Julie (Richard Duchesneau); son beau-frère Luc Picard; ses cousines : Carole Duchesneau, Christine Duchesneau; sa sœur de cœur Nathalie Picard; ses filleules : Thanissa Lainé et Mahika Romain ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis qu'on ne peut pas tous nommer mais qu'elle chérissait. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Chauveau, plus particulièrement Raymonde Roy pour ses bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, Avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.