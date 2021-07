DUCHESNE, Huguette Prévost



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Huguette Prévost, épouse de feu Jean-Paul Duchesne. Entourée de l'amour de ses proches, maman nous a quittés le 14 juillet 2021. Elle était la fille de feu dame Elvine Bouchard et de feu monsieur Adélard Prévost et elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Patrick McCarthy), feu Réal (Johanne Fortin) et Louis (Nicole Laprise et sa mère Hélène); ses petits-enfants: Pascal et Kevin Duchesne McCarthy (Danica Beaulieu), Tommy, Laurie, Dominique et Adam Duchesne, Caroline et Josué LeBlanc; ses arrière-petits enfants: Thomas Beaulieu McCarthy, Eloi et Émile Duchesne Huot, Ariel et Léa LeBlanc; ses sœurs et frères : feu Roger (feu Suzanne Drolet), feu Rita (feu Joffre Powell), feu Pauline (feu Philippe Pelletier), feu Gilles, feu Jean (Yvette Fiset), feu Jeannette (feu Gérard Auger), Thérèse (feu Adrien Sylvain), feu André (feu Thérèse Jacques, son amie Micheline Boisvert), feu Claire (feu Léonard Lemieux), Denise (Paul-Henri Paré) et feu Raoul (Ghyslaine Vézina); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Duchesne: feu Rolande (feu Guy Neault), feu Pierre (feu Monique Bréard), André (Liliane Giguère), la très généreuse et bien-aimée Madeleine (Alfred Turcotte), feu Monique (feu Michel Doiron), Jacques (feu Nicole Carpentier et Francine Carpentier) et Gérard (Pierrette Tremblay); ses filleules Caroline, Julie et Dominique ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines dont une particulièrement chère Marguerite Maheux Turcotte et plusieurs autres parents et amis(es) dont l'aînée Marie Blanche Bourget Parent. Ton départ soudain nous plonge dans un profond chagrin et crée un grand vide, mais une nouvelle étoile brillera désormais pour nous dans les cieux. Nous nous souviendrons de toi comme étant une femme aimante et dévouée à sa famille. La famille recevra les condoléances au :de 13h00 à 14h00.On se rendra ensuite au Mausolée du Cimetière St-Charles pour la mise en crypte où madame Huguette Prévost reposera au côté de son époux bien-aimé. (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6 : un maximum de 25 à 30 personnes pourront entrer au Mausolée afin de respecter les règles sanitaires.).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix: nous appuyons particulièrement la Fondation du CHUQ, la Fondation des maladies du cœur et AVC et l'Association du diabète.Pour rendre hommageà madame Huguette Prévost Duchesne, nous vous invitons à visiternotre site internetwww.dignitequebec.com