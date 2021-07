BONNELLY, Lucien



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 8 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Lucien Bonnelly, époux feu dame Marie-Claire Chabot. Il était le fils de feu dame Ida Villeneuve et feu monsieur Emmanuel Bonnelly. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Élise Verge), Danielle (Michel Vincent) et François (Odette Duchesne); sa petite-fille Mireille; sa soeur Cécile, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, sans oublier ceux et celles de sa ligue de quilles et de pétanque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.