ROY, Denis



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2021, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédé monsieur Denis Roy, époux de feu madame Thérèse Hardy, fils de feu madame Eugénie Léger et de feu monsieur Paul Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil sa nièce Andrée Julien (Jean-François Brière). Il était le frère de: feu Roland (Véronique Guérard), feu André, feu Léna (feu Roland Le brun), Jeannine (Fernand Larrivée), feu Yvon, Jean-Guy (Patricia Taylor), feu Claude (feu Ange-Aimée Clouet), Gilles (Doris Ross) et Ginette ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Des formulaires seront disponibles sur place.