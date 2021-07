LEMIEUX, Evelyne Roy



Au Pavillon Bellevue, le 7 juillet 2021 est décédée à l'âge de 95 ans, madame Evelyne Roy, épouse de feu monsieur Clovis Lemieux, fille de feu monsieur Auguste Roy et feu madame Marie-Anna Labbé. Elle demeurait à Lévis autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances,de 10 h à 10 h 55et de là au cimetière paroissial. Dû aux circonstances actuelles le port du masque est obligatoire et la distanciation sociale est toujours en vigueur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Marthe (Claude Boissonneault), Daniel (Francine Faucher), Céline (feu Pierre Charrette), Ghislain (Francine Dupont), Jacinthe (Réal Pouliot), Langis, Yves, Yvon, feu Michel; ses petits-enfants: Nadia (Patrick Morency), Charles (Anne Tremblay), Marie-Pierre (François Mainguy), Patrick, Sébastien, Marie-Michèle, Sabrina, Sophie (Pascal Bernier), Chloé (Maxime Chamberland); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Mathieu, Samuelle; ses frères et sœurs: feu Rose-Hélène (feu Auguste Lemelin), Émile (feu Yvonne Guillemette), feu Albert (feu Rolande Roy), feu Lionel (feu Reine Laquerre), feu Réal (Véronique Larochelle), feu Jean-Paul (Juliette Labrecque), feu Lucien (Antoinette Laflamme), feu Marie-Anne (feu Georges Labrecque), Clarisse (feu Henri Labrecque), Rolande (Jean-Paul Labrecque), feu Léandre (Pierrette Bilodeau); neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux: feu Dorilla (feu Émile Tanguay), feu Alcide (feu Hélène Pouliot), feu Joseph (feu Rose-Anna Vermette), feu Desneiges (feu Charles Vermette), feu André (feu Antonia Pouliot), feu Rose-Alma (feu Arthur Vermette), feu Gérard (feu Gracia Laflamme), feu Willie (feu Irène Lantagne), feu Pamela Lemieux (sœur Marthe), feu Raoul (feu Éva Laflamme), feu Ulric (feu Lucienne Turgeon), feu Marie-Jeanne (feu Joseph Brisson), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et sa grande amie: madame Laurette Lacasse Bilodeau. La famille tient à remercier toute l'équipe du Pavillon Bellevue à Lévis pour leur attitude bienveillance et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la