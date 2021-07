SOUCY, Gabriel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 29 mars 2021, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gabriel Soucy, époux de dame Françoise Chénard, fils de feu monsieur Émile Soucy et de feu dame Émilia Ladrie. Natif de St-Joseph-de-Kamouraska, il demeurait à Québec., de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Chénard, ses enfants : Maryse, Denis, Hélène (Pierre Bourgault) et Éric (Maryse Legault); ses petites-filles : Stéphanie Bourgault, Laurie-Ann Bourgault et Lara Legault; sa sœur Jeanne-D'arc (feu Gaston Roy), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél.: 418 656-8711