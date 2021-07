JULIEN, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gaston Julien, époux de madame Madeleine Marcotte. Il était le fils de feu monsieur Joseph Julien et de feu madame Juliette Darveau. Il demeurait à Québec, secteur Neufchâtel.La famille recevra les condoléances aude 13 h à 14 h 30.Monsieur Gaston Julien laisse dans le deuil son épouse Madeleine Marcotte; ses enfants : Marie-Josée (Stéphane Tessier), Serge (Suzie Marquis); ses petits-enfants: Anne-Sophie, Rosalie et Florence; ses sœurs et frères: feu Jean (Gaétane Douville), Jocelyne (Fernand Dufresne), feu Gervaise (Louis Bédard), feu Louis (Diane Boulanger) et Céline (Guy Marcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous aimerions remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, si respectueux et si attentifs à la personne humaine, sachant à tout moment écouter, rassurer et accompagner les gens dans cette épreuve. Vous avez été extraordinaires. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don dans le fonds spécifique des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des funérailles.