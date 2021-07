BEAULIEU, Jean



Au CHSLD Côté Jardins, le 26 novembre 2020, à l'âge de 73 ans et 4 mois, est décédé M. Jean Beaulieu, époux de feu dame Lise Dionne, fils de feu dame Estelle Beaulieu et de feu M. Ange-Marie Beaulieu. Il demeurait à Québec et autrefois de Cacouna. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 30 juillet de 19 h à 21 h et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Dominic (Marie-Sol Lapointe), Daniel (Annie Lagacé) ; ses petits-enfants : Alexis, Lili, Mathis et Mia. Il était le frère de : Pierre (Diane Ludwig), Claude (Rachelle Dionne), Paul (Mariette Malenfant), Rémi (Guylène Poulin), feu Charles, Marcelle (Marc Pelletier) et Monique. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Dionne, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Les services professionnels ont été confiés à la :