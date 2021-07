FISET, Raymond



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 15 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé Raymond Fiset, époux bien-aimé de Gisèle Vaillancourt, fils de feu Antonio Fiset et de feu Marie-Jeanne Nicole. Natif de St-François-de-la-Rivière-du-Sud, il demeurait à Québec.Il laisse aussi dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Gisèle, ses enfants : Marc (Marie-Ève Vachon-Savary), Natalie (Didier Malvault) et Louis; ses petits-enfants: Marie-Hélène Sylvain (Kevin Gagnon), Gabrielle Fiset (Jonathan Normand), Laurie Fiset (Axel Guérin), Florence Fiset et Florian Malvault ; ses arrière-petits-fils : Ludovic et Alexis. Il était le frère de : feu Marguerite (feu Clément Montminy), feu Antoine (feu Madeleine Gagnon), feu Pierre-Léon (feu Colette Têtu), feu Jean-Marie (feu Pauline Paré), feu Jacqueline, feu Réal (feu Maria Létourneau), feu Martin (Régina Cloutier), feu Léonie (Joseph-Aimé Blais), Bernard (Suzanne Richard), Cécile, feu Maurice (feu Yvette Cloutier), Guy (Thérèse Godbout), Jacques (Régina Leblanc), Jeanne (André Landry), Yvon (Claudette Hodgson), Denis (Ginette Caron), Suzanne (Jean-Marc Bernier), Réjean (Françoise Cloutier); et le beau-frère de feu Jacques Vaillancourt (Madeleine Careau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Gynécologue-obstétricien retraité, Raymond pratiqua à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec.La famille tient à remercier le personnel en soins palliatifs du CLSC Limoilou et de l'Hôpital Jeffery Hale pour les soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.