PLAMONDON, Françoise



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, Québec, le 6 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Françoise Plamondon, épouse de feu monsieur Gaston Gosselin, fille de feu madame Albertine Beaulé et de feu monsieur Joseph-Edouard Plamondon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée; ses frères et soeurs: feu Simone Plamondon (feu Jean-Paul Fillion), feu Marcel Plamondon (Pauline Martineau), Jean Plamondon (feu Jeanne Dugas) et feu Claude Plamondon; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gérard Gosselin (feu Florence Breton), feu Thérèse Gosselin (feu Yves Villeneuve), feu Pauline Gosselin, Jean-Marc Gosselin (Lise Matte), Carmen Gosselin Woodman (feu Doug Woodman) et André Gosselin. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que ses amis Margot Moore, Maurice Moore, Maxe Fiset et sa bonne voisine Audette Tremblay. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.La famille adresse des remerciements au Personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur, 261-4715, Avenue des Replats, Québec (Québec) G2H 1B8.