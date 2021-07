ROUILLARD, Léonard



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 21 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Léonard Rouillard, époux de dame Andréa Genois, fils de feu monsieur Emile Rouillard et de feu dame Marie-Anne Girard. Il était natif de Saint-Léonard de Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lade 9 h à 10 h 30, suivi duLes cendres seront déposées au cimetière paroissial par la suite. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Rouillard laisse dans le deuil : ses enfants: Sylvie (Yvan Gingras) et Jacquelin (Karina Tremblay); ses petits-enfants : Caroline, Marie-Lydia, Patrice, Mathieu et Alice; ses frères et sœurs : Emilienne (feu Laurent Alain), feu Paul (feu Emilienne Savard), feu André (Géraldine Genois), Françoise (feu Gaston Bédard et en 2e noces feu Jules Morasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genois : feu Léo (feu Thérèse Durand et en 2e noces de madame Durand, feu Bruno Noreau), feu Albert (Rosette Beaupré), feu Joseph Georges (Marguerite Drolet), feu Hermine (Noël Côté), Irma (Jules-André Beaupré), Marie-Reine (feu Léopold Beaupré), feu Eugène, feu Léon (feu Marie-Paule Voyer), Marie (Simon Beaumont), feu Raymonde (feu Roméo Fiset) et Louisette; sa filleule : Hélène Beaumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec. Des formulaires papiers seront disponibles à l'église lors des funérailles et le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/