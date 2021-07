ROY, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Roy, fils de feu monsieur Appolinaire Roy et de feu madame Marie-Jeanne Bélanger. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: André (feu Yolande Corriveau, Véronique Roy), Lucette (feu Adrien Fournier), feu Paul-Aimé (feu Françoise Rochefort), Lucien (feu Denise Ruel, Lise Nadeau), feu Clément (feu Gisèle Laberge, Céline Giroux), Denis (Carole Mercier), feu Céline (Rolland Thibault), Claire (Yvon Blouin), Michel (Johanne Fontaine), Gilles (France Caron), Pierrette (Raymond Gauvreau) et Francine (Adrien Morneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 9h. Une