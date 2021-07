«Chaos»: un concert complexe à recréer

L’équipe de «Chaos» concluait jeudi un tournage d’une grande intensité, évidemment marqué par tout un bataillon de consignes sanitaires. La pièce maîtresse de l’aventure? La simulation d’un méga concert avec un chanteur et 14 musiciens, devant une (fausse) foule de milliers de personnes...

Josélito Michaud, coproducteur et idéateur de ce qui s’annonce comme l’une des séries à succès de l’automne, est catégorique en entrevue: pour croire à «Chaos», il faut croire au concert au cœur de l’histoire.

Une tragédie (dont on tait jalousement la nature) s’y produit, entraîne la mort de plusieurs personnages, et c’est ce qui se passe avant, pendant et après l’événement qu’on suivra tout au long des 10 épisodes, notamment au moyen de «flashbacks».

PHOTO COURTOISIE/Eric Myre

À lui seul, le fameux concert a nécessité plus d’une dizaine de jours d’enregistrement, sur un total de 60 pour l’ensemble de l’œuvre.

PHOTO COURTOISIE/Eric Myre

Afin que les acteurs gardent toujours en tête ce pivot de l’intrigue et l’émotion qui en découle, Josélito et le réalisateur Stéphan Beaudoin («Alerte Amber», «L’heure bleue», qui tournait sa première série en «mode COVID») se sont rapidement mis d’accord qu’il fallait filmer en premier les scènes de ce spectacle d’INVO (Simon Morin), chanteur québécois de renommée internationale qui rentre donner une ultime prestation «à la maison» pour conclure sa tournée.

«On n’a pas commencé avec le plus facile, concède Josélito Michaud. Mais on ne s’est pas trompés en faisant ça. Quand les comédiens jouaient, ç’a créé une osmose, une symbiose entre eux. On dirait que tout le monde avait vécu le même drame. Mais c’était un pari énorme. COVID ou pas, le concert aurait quand même été immense à faire.»

Effets spéciaux

On était alors en avril dernier, au sommet de la troisième vague de COVID-19. Les deux créateurs ne cachent pas avoir éprouvé un vertige de deux minutes devant l’ampleur de la tâche qui les attendait, puis ils ont plongé, conscients des restrictions qui se dressaient devant eux.

PHOTO COURTOISIE/Marlene Gelineau-Payette

PHOTO COURTOISIE/Eric Myre

Une centaine de figurants, essentiellement des couples et des familles de mêmes bulles, de moins de 10 personnes, ont été rassemblés au Théâtre Rialto, sur l’avenue du Parc, à Montréal. Ceux postés à l’arrière portaient des masques de différentes couleurs pour faciliter la distanciation de deux mètres, scrupuleusement respectée, et on a joué avec les angles de caméras pour rapetisser les écarts. Plusieurs ont été filmés de dos pour une illusion de public encore plus compact. Des visières et des lunettes ont été utilisées au parterre, mais les plexiglas n’ont pas été nécessaires.

Évidemment, l’œil expert de Stéphane Beaudoin, à la réalisation et au montage, est aussi d’un précieux secours en postproduction pour créer la magie. Yves Aucoin (Céline Dion, Cirque du Soleil), à la conception visuelle, a aussi été un atout inestimable.

PHOTO COURTOISIE/Eric Myre

«Il y a eu une logistique organisationnelle pour maximiser les plans et les triches de cadrage, une grande logistique de scénographie, explique Stéphan Beaudoin. Certains effets spéciaux vont être faits par la suite en incrustation. C’a été une bonne gymnastique de découpage à la réalisation pour arriver à faire croire qu’il y a un "show" qui se passe. C’était vraiment très précis au cadre et à la composition de l’image.»

À l’écran, on aura l’impression qu’ils sont des milliers à entonner en chœur «Le monde est chill», l’un des tubes d’INVO qui roule déjà en boucle dans la publicité de «Chaos» à TVA, mais en réalité, ils n’étaient vraiment que quelques dizaines à festoyer. Quelqu’un toussait en entrant travailler le matin? On le dirigeait illico vers un test de dépistage. L’équipe s’est aussi constamment adaptée, n’hésitant pas à réécrire des scènes au besoin.

Solidarité

Et c’est sans compter le défi que représentait la coordination des horaires des acteurs de la trempe de Pascale Bussières, Christian Bégin, Denis Bernard, Fanny Mallette, Pierre Lebeau, Mélissa Bédard, Daniel Thomas et de la panoplie de jeunes talents qui donnent vie à ce «Chaos».

«Je veux saluer tous les producteurs, les artisans et les acteurs qui font ce métier actuellement, souligne Josélito Michaud. On se parle entre nous, et il y a une solidarité énorme en ce moment. Ces mesures COVID vont encore durer un certain temps, et on discute beaucoup de comment on va fabriquer notre télévision. Tout le monde travaille dans des conditions très exigeantes.»

La série «Chaos» sera en ondes au début septembre à TVA. On peut se procurer la pièce «Le monde est chill» sur les plateformes de téléchargement.