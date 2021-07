Charlie Lindgren quitte l'organisation du Canadien

Le président des opérations hockey et directeur général, Doug Armstrong, a annoncé jeudi que les Blues de St. Louis avaient consenti des contrats d'un an à deux volets au gardien de but Charlie Lindgren ainsi qu’aux attaquants Matthew Peca et Nathan Todd.

Lindgren, 27 ans, a disputé trois matchs avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH) la saison dernière, conservant une fiche de 2-1-0 et une moyenne de buts alloués de 2,34.

Le gardien de 6 pi et 1 po et 182 lb a également disputé 24 matchs avec le Canadien de Montréal en saison régulière, compilant un dossier de 10-12-2 avec une moyenne de 3,00 et un taux d’efficacité de ,907.

Peca, 28 ans, a disputé 21 matchs de saison régulière avec les Senators de Belleville, dans la LAH, la saison dernière, totalisant 11 points (trois buts, huit aides) et cinq minutes de pénalité. L'attaquant de 5 pi et 8 po et 182 lb a également obtenu une aide en cinq parties avec les Sénateurs d'Ottawa. Au total, le natif de Petawawa, en Ontario, a disputé 78 rencontres en carrière dans la LNH en saison régulière, accumulant 20 points (six buts, 14 aides) et six minutes de pénalité.

Auparavant, il a pris part à 44 duels avec le CH entre 2018 et 2020.

Todd, 25 ans, a disputé 36 matchs de saison régulière avec le Moose du Manitoba la saison dernière, récoltant 32 points (12 buts, 20 aides).