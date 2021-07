Charlotte Le Bon tourne son premier film au Québec

Charlotte Le Bon tourne présentement dans les Laurentides son tout premier long métrage, Falcon Lake, qui met en vedette Sara Montpetit, Monia Chokri et Karine Gonthier-Hyndman.

Le nom du jeune comédien français Joseph Engel apparaitra aussi sur l’affiche les péripéties estivales d’un adolescent de Paris qui va passer ses vacances dans un chalet près d’un lac du Québec, d’où est originaire sa mère

Durant son séjour, le gamin de 13 ans développe une connexion singulière avec la fille de 16 ans d’une vieille amie de sa maman.

Photo courtoisie, Fred Gervais

Coproduction Québec-France, le tournage de cette adaptation du roman Une sœur, de Bastien Vivès, a débuté le 23 juillet et se poursuivra jusqu’au 29 août. À noter que la musique originale sera signée par Klô Pelgag.

Devant, puis derrière la caméra

Établie en France depuis plus de dix ans, Charlotte Le Bon s’est d’abord fait remarquer en tant que Miss météo déjantée de la chaine Canal+ avant d’enchainer les tournages comme comédienne, dans l’Hexagone et aux États-Unis, où elle a donné notamment la réplique à Joseph Gordon-Levitt, Christian Bale et Oscar Isaac.

En 2018, elle avait présenté son premier court métrage comme réalisatrice, Judith Hotel, au Festival de Cannes. En entrevue au Journal, en 2019, elle avait révélé qu’elle travaillait sur l’adaptation du roman de Vivès tout en confessant son désir de renouer avec le Québec.

«Je me suis acheté une maison sur le bord d’un lac parce que j’ai l’intention de venir passer plus de temps ici, surtout durant l’été quand c’est un peu moins frénétique côté travail en France. Et aussi parce que mon pays et ma famille me manquent. Même si ça fait dix ans que j’habite Paris, culturellement, ça m’épuise. J’ai besoin de revenir au Canada pour me ressourcer», confiait-elle.