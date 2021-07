Comment ne pas nuire à mon fils que j’adore?

J’ai 32 ans et je suis l’heureuse maman d’un petit garçon de cinq ans qui s’ennuie beaucoup de son papa qui est disparu de notre vie depuis un an. Les raisons de son départ tiennent dans le fait qu’il est retourné vivre dans son pays, après avoir fait face aux tribunaux pour violence conjugale et autres méfaits.

Je ne m’étendrai pas sur son cas parce que les raisons qui l’ont aussi poussé vers cette décision ne sont pas plus glorieuses que la première. Je savais qu’il valait mieux séparer mon fils de cet homme, mais je ne pensais pas qu’il était à ce point attaché à lui.

Plusieurs personnes de mon entourage me poussent à rencontrer au plus vite un homme pour donner à mon fils une image paternelle importante pour son développement. Mais ça ne me dit rien. D’autant moins que cet événement tragique de ma vie m’a fait prendre conscience que je ne suis plus attirée à former un couple hétérosexuel.

La crise que j’ai traversée et le fait que je me sois laissée prendre par un homme semblable m’ont révélé à moi-même. J’allais vers les hommes pour faire comme tout le monde, mais ce n’était pas mon envie première dans le fond de moi-même. Parce qu’elle m’a beaucoup aidée pendant cette période difficile, j’ai découvert que ma meilleure amie était dans les faits beaucoup plus qu’une amie. Et nous songeons sérieusement à faire vie commune. Je pense que l’amour qu’on pourrait lui apporter à nous deux pourrait compenser pour cette fameuse présence masculine si importante d’après tout le monde.

Anonyme

Quand on parle de fournir à un enfant une image parentale double, il ne s’agit pas juste de multiplier la quantité d’amour qu’on lui donne. Il s’agit de lui fournir deux visions différentes de la vie pour s’assurer d’un équilibre dans son développement.

Sans nier l’apport affectif de votre amie de cœur pour votre garçon, il importe de remplacer son père absent par une autre figure masculine qui favorisera sa construction identitaire et qui l’aidera à bâtir son estime de lui-même. Cela pourrait être votre père, le père de votre ami, un oncle, un ami proche, ou tout autre homme de votre entourage très présent dans votre vie de famille. En lui permettant d’avoir une deuxième vision sur le monde, ça lui permettra de grandir dans de meilleures conditions.