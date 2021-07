COVID-19: les jeunes invités à se faire vacciner à La Ronde vendredi et samedi

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 sera installée vendredi et samedi à La Ronde avec comme les jeunes comme principale clientèle cible.

• À lire aussi: Le postsecondaire en classe même si la cible est ratée

• À lire aussi: Plus de 500 000 inscriptions en 48h, la loterie vaccinale submergée

«Où se trouvent les jeunes en vacances cet été? Sans doute à La Ronde! Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Centre, est heureuse d’accueillir les visiteurs sur le site de La Ronde afin de leur offrir la vaccination 1re ou 2e dose sans rendez-vous», a annoncé le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, par communiqué, jeudi.

Les personnes qui pourront se faire vacciner doivent être âgées de 12 ans et plus. Celles de 12 et 13 ans doivent être accompagnées d’un parent.

Aussi, «les personnes qui ont reçu leur 1re dose il y a 4 semaines ou plus peuvent en profiter pour devancer leur rendez-vous 2e dose directement sur place», a précisé le CIUSSS.

Les vaccinateurs seront en poste de 10 h à 17 h, vendredi et samedi.

À VOIR AUSSI