LABBÉ, Lorraine



À l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, le 19 juillet 2021, est décédée à l'âge de 70 ans et 10 mois, Mlle Lorraine Labbé, fille de feu Paul-Émile Labbé et de feu Blanche Samuel. Elle laisse dans le deuil sa bonne amie et confidente Lorraine Noel; ses frères et sœurs: feu Jean-Guy (Pierrette Boily), feu Marcelle (feu Richard Dufour), Carole (feu Ermel Horth), Danielle et Serge; sa filleule: Nathalie Labbé; ses neveux et nièces: Sandra, Nathalie, Chantal et Jocelyn Labbé, Patrick et Jessica Dufour, Michel et Marie-Claude Horth, Vicky Lachance, Mélissa, Cedrick et Cynthia Labbé; ainsi que ses cousins, cousines de la famille Labbé et Samuel, ami(e)s et compagnons de la résidence Jolicoeur. Un Merci bien spécial aux intervenants de la résidence Jolicoeur et en particulier Mme Lise pour ses petites particularités à l'attention de Lorraine. Nous remercions également le personnel du 4e étage en cardiologie et en soins palliatifs de l'IUCPQ. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille recevra les condoléances àde 16h30 à 18h30.