GOSSELIN, Monique Lortie



À Québec, le 23 juillet 2021, tout doucement à l'aube de ses 98 ans est décédée madame Monique Lortie Gosselin, épouse de feu Guy Gosselin, fille de feu Laurier Lortie et de feu Marie-Louise Lippé. Nous garderons tous en souvenir sa gentillesse, son positivisme, les chansons qu'elle fredonnait et son amour du ski. Elle appréciait les gens et les moments simples de la vie. De nature indépendante maintes fois elle nous a répété " Faites votre vie, j'ai fait la mienne "Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Hélène Simard), André (Sophie Pagé) et Paule (Jacques Bilodeau); ses petits-enfants : Catherine, Véronique, Caroline, Isabelle, François et Mathieu, les enfants de Jacques : Annie, Charles, Daniel, ses sœurs: Lucille et Lise (feu Juergen Schwahn) sa belle-sœur Micheline Gosselin (Bertrand Boivin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. Elle a rejoint ses frères et sa sœur, feu Jean (feu Charlotte Vézina), feu Yvan (feu Thérèse Delisle), feu Jean-Paul (Roberte Gosselin), feu Roger (feu Lucette Perreault), feu André (feu Huguette Villeneuve), feu Mathilde (feu Jean-Yves Caron), feu Marcel (Rachel Proulx) et feu Pierre; ses belles-sœurs feu Gisèle (feu Jean-Paul Ferland) et feu Jacqueline (feu Jean Martineau) son beau-frère feu Roland (Monik Grenier). La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge, pour leurs bons soins, leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe O'Drey, OBNL habitation inclusive pour personnes handicapées. Site Web : www.groupeodrey.org