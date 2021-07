MERCIER, Monique



À l'Hôpital Chauveau, le 29 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Monique Mercier, épouse de feu monsieur André Carpentier. Elle était la fille de feu monsieur Rolland Mercier et de feu dame Gabrielle Pageau. Native de St-Malo, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Monique reposera ensuite à la Souvenance au 301 rang Ste-Anne, auprès de son époux André. Notre mère était une force de la nature, combattante, aimante et si généreuse. Entourée d'amour elle laisse dans le deuil, ses enfants : Johanne et Line, son gendre Louis Bouchard (ses petits-enfants : Marie-Laurence et Marc-Antoine), ses frères et sœurs : feu Gaston (son épouse Ginette Girard), Rita (Jean-Paul Boutin), Léo (feu Claudette Déharnais), Yvon, André, Telmond (Claire Duguay), Suzanne (Benoît Beaulieu), ses beaux-frères et belles-sœurs, (feu Claude Carpentier) (Lorraine Descôteaux), (feu Claudette Linteau) (Yves Boilard), plusieurs neveux et nièces et de nombreux ami(es) fidèles. Réjean Boucher qui a vécu de longues années chez Monique et André. Un merci bien spécial à son frère Yvon pour sa grande présence et sa bienveillance incommensurable et son dévouement au quotidien sans quoi à nous seules nous n'aurions pu permettre à notre mère de vivre la maladie chez-elle aussi longtemps comme elle le souhaitait. Merci à sa sœur Suzanne pour les bons soins et à toute la famille Mercier pour leur support mutuel, incroyable et habituel. Aux nombreux ami(es) si précieux qui malgré la covid ont su offrir leur amitié à distance. Merci au CLSC Chauveau, au Dre Mailloux et au Dre Smith pour leur humanisme, à Karine et à toute son équipe bienveillante qui ont été présents, à tous les jours pour des soins. Infirmières et infirmier Chantal, Jean et Marie-Andrée entre autres de l'Hôpital Chauveau qui dans les derniers moments de vie de notre mère ont démontré un grand respect et une attention particulière, nous en sommes très reconnaissantes. Mme Lucille Guénette merci pour vos douceurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne à la Fondation FAIS (Fondation pour les aînés et L'innovation Sociale) ou directement à l'Hôpital Chauveau.