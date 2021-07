DAIGLE, Micheline



À l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (I.U.C.P.Q.), le 10 octobre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Micheline Daigle, épouse de monsieur Pierre Gagnon. Elle était la fille de feu dame Juliette Beaumont et feu monsieur Raphael Daigle. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil outre son époux Pierre; ses deux fils : Daniel (Annie Guénard) et François (Vanessa Roy); ses petits-enfants : Alicia, Anthony, Léa et Benoit; ses frères et sœurs : Gaston (Linda), Gilles, Lionel (Jocelyne), Florent (Monique), Robert (Adèle) et Michel (Guylaine), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : Paul (Francine), Anthony (Colette), Louise (Jean-Yves), Carolle (André), Linda (André), Alain (Denise) et Catherine (Franz), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.