Evgenii Dadonov s’est excusé pour ses mauvaises performances

Même s’il a échangé un joueur ayant du talent en Evgenii Dadonov, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, semblait très satisfait de sa journée de travail, mercredi.

Pendant que les équipes de la Ligue nationale de hockey plongeaient dans le marché des joueurs autonomes, le DG a plutôt attiré l’attention avec une transaction envoyant Dadonov aux Golden Knights de Vegas, qui lui ont refilé le défenseur Nick Holden et un choix de troisième tour au repêchage de 2022.

Aussi, Dorion l’a admis sans détour : le joueur d’avant russe n’a pas répondu aux attentes après avoir signé un contrat de trois ans et de 15 millions $ en octobre. Durant la dernière campagne, il s’est contenté de 13 buts et sept mentions d’aide pour 20 points en 55 rencontres.

«On se doutait qu’on allait recevoir des appels à son sujet, a déclaré le dirigeant aux médias par le biais de propos rapportés par le quotidien Ottawa Sun. Quand j’ai discuté avec Evgenii, il s’est comporté comme un professionnel. Il m’a dit qu’il comprenait bien que ce sont les affaires et il s’est excusé pour ne pas avoir livré la marchandise. Il a agi avec classe du début à la fin et saisissait tout cela. Ça n’a pas fonctionné et comblé nos attentes.»

«Maintenant, nous croyons que notre formation comblera un besoin avec Nick Holden, tout comme Vegas le pense avec Evgenii Dadonov.»

Des rivaux pour Mete?

L’arrivée de Holden pourrait-elle signifier du changement dans le cas de l’ancien du Canadien de Montréal Victor Mete? D’après le journal local, certains estiment que la nouvelle acquisition des «Sens» évoluera au sein de la troisième paire défensive en compagnie de Josh Brown lors de la prochaine campagne. De plus, Ottawa a tendu une perche à Michael Del Zotto, signataire d’une entente de deux ans et de 4 millions $.

Or, pour Dorion, il n’y aura jamais suffisamment de ressources à la ligne bleue. L’objectif était surtout de peaufiner sa brigade sans nécessairement se départir de ses joueurs déjà en place.

«Nous avons obtenu un gars ayant beaucoup de caractère et étant très habile avec le bâton. Il peut effectuer de bonnes lectures du jeu, a commenté le DG sur Holden. Il a joué énormément de hockey de séries. Amener son expérience ici constituera une très bonne chose pour nous.»

Les explications ont été similaires au sujet de Del Zotto, un vétéran de 710 matchs dans le circuit Bettman.

«Nous lui avons précisé son rôle ici. Il est mobile et un professionnel, tout en ayant du bagage, a-t-il énuméré. Il cadrera bien dans ce groupe, il pourra servir de mentor auprès de nos jeunes, car il a tout vu dans sa carrière.»

