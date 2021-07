CHAMBERLAND, Thérèse



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 15 juillet 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Thérèse Chamberland. Née aux Escoumins, le 7 octobre 1930, elle était la fille de feu dame Marie-Rose Gauthier et de feu monsieur François Chamberland. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Line Lepage, Josée Lepage (Jacques Boucher), Joanne Lepage, Marleine Lepage, Chantale Lepage (Serge Asselin), Steve Lepage; ses petits-enfants : Mélanie, Martin, Éric, Kim, Annie, Yanick, Keven, Philippe, Pascal, Janis India, Dylan; ses 6 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Thérèse était également la mère de Didier, Jeannot, Bernard, Larry, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la résidence Le Hâvre du Trait-Carré et de l'hôpital du Saint-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :