RHÉAUME, Céline



À son domicile, le 24 juillet 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Céline Rhéaume, épouse de monsieur Denis Zicat. Elle était la fille de feu Monique Guay et de feu Raymond Rhéaume. Elle demeurait à Québec., de 9h à 11h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Hubert (Isabelle Thibault) et Jean-Denis (Audrey Montfort); ses petits-enfants : Simon, Rose, Chloé, Kate; son frère et ses sœurs : Marie, Michèle (Guy Roussel), Pierre, Andrée, Catherine, Renée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Zicat : Colette, feu Richard, France (Daniel St-Pierre), Pierre ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci à tous ceux, qui de près ou de loin, ont pu apporter leur aide et leur soutien, leur humanisme et de l'espoir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, Avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.