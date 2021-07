Harvey Weinstein débouté de sa demande de rejet de deux accusations d'agression sexuelle

L'ancien producteur vedette de Hollywood Harvey Weinstein a été débouté jeudi par une juge de Los Angeles de sa demande de rejet de deux chefs d'inculpation pour agression sexuelle sur une femme.

• À lire aussi: Harvey Weinstein plaide non coupable des accusations d’agressions sexuelles et viols

• À lire aussi: Harvey Weinstein transféré à Los Angeles pour un nouveau procès

M. Weinstein, déjà reconnu coupable de viol à New York, a été transféré la semaine dernière en Californie, où il officiait comme faiseur de rois du cinéma avant sa disgrâce, mais où désormais il comparaît devant un tribunal, accusé de viol et d'agression sexuelle par cinq femmes.

La juge responsable du dossier a rejeté l'affirmation des avocats de la défense selon laquelle des faits de viol et de sexe oral forcé, qui auraient eu lieu dans une chambre d'hôtel entre 2004 et 2005, tombaient sous le coup de la prescription.

AFP

La magistrate a en revanche retenu une demande de la défense concernant une accusation d'agression sexuelle contre une autre femme en 2010, ordonnant aux procureurs de modifier leur chef d'inculpation pour que l'accusation suive son cours.

L'avocat du producteur, Mark Werksman, a déclaré aux journalistes à l'extérieur du tribunal après l'audience qu'«un cinquième du dossier de l'accusation avait été éviscéré».

Une audience préliminaire dans l'affaire a été fixée au 13 septembre.

23 ans derrière les barreaux

Âgé de 69 ans, Harvey Weinstein purge déjà une peine de 23 ans de prison à New York.

Le producteur de «Shakespeare in Love» et «Pulp Fiction» a plaidé non coupable pour les 11 chefs d'accusation auxquels il fait face à Los Angeles. En cas de condamnation, il pourrait se voir rajouter une peine de 140 ans de prison à celle existante.

Les accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles contre Harvey Weinstein sont sorties au grand jour en 2017, et sont à l'origine du mouvement mondial #MeToo. Au total, près de 90 femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek ont accusé M. Weinstein de harcèlement ou d'agression.

AFP

Selon ce dernier, toutes ses relations sexuelles étaient consenties.

Ses avocats avaient tenté de bloquer le transfert à Los Angeles en invoquant des raisons médicales, et un juge a autorisé un nouvel examen médical de M. Weinstein.

La semaine dernière, Mark Werksman avait déclaré devant la presse que son client, qui avait participé aux deux audiences à Los Angeles en fauteuil roulant, était incapable de marcher, car atteint d'un problème à la colonne vertébrale.