Le contingent québécois du Rocket continue de s’agrandir

Le Rocket de Laval a embauché deux autres hockeyeurs québécois, jeudi, soit les attaquants Brandon Gignac et Jean-Christophe Beaudin, qui ont tous deux signé une entente d’un an à un volet.

Les deux hommes se joindront ainsi à une équipe ayant acquis récemment plusieurs patineurs d’ici, dont Peter Abbandonato, Shawn St-Amant, Alexandre Fortin et Danick Martel.

Gignac a passé la majorité de la dernière saison avec les Icemen de Jacksonville, dans l’ECHL. Il a inscrit 10 buts et 17 aides pour 27 points en 35 matchs. Le Repentignois a également disputé deux matchs dans la Ligue américaine (LAH) avec les Devils de Binghamton. Il a totalisé 53 points (18 buts et 25 aides) en 127 rencontres en carrière dans la LAH. Le patineur de 23 ans a été un choix de troisième tour (le 80e au total) des Devils du New Jersey en 2016.

Photo d'Archives, Martin Chevalier

Pour sa part, Beaudin a disputé la dernière saison avec les Senators de Belleville, amassant six buts et 10 aides pour 16 points en 34 matchs. En 143 rencontres en carrière dans la LAH, il a récolté 45 points. Le Longueillois a aussi joué 22 parties dans l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa en 2019-2020, lui qui fut un choix de troisième ronde (le 71e au total) de l’Avalanche du Colorado en 2015.