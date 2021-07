Le corps d'une femme retrouvé dans un conteneur à déchets du service de police

Le corps brûlé d’une femme découvert dans les poubelles du Service de police de Sherbrooke y aurait été jeté par mégarde par des pompiers la semaine dernière.

Selon des informations obtenues par le Journal, des pompiers du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke auraient mépris sa dépouille pour un mannequin lors d'une intervention pour un incendie vendredi dernier.

Ils se seraient ensuite débarrassé du corps dans le conteneur du Service de police de Sherbrooke (SPS), sans réaliser leur erreur.

Le SPS a terminé son enquête et a transféré le dossier au bureau du coroner, qui ne peut donner plus de détails et d’informations concernant les causes et circonstances du décès à l’heure actuelle.

La disparition de la femme en question avait néanmoins été signalée plus tôt dans la journée au SPS, confirme son porte-parole Samuel Ducharme.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) n’a pas été appelé à enquêter sur l’incident pour le moment.

Le chef du SPS, Danny McConnell, et le directeur du service des incendies de la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau, s’adresseront aux médias à 14h cet après-midi.

Plus de détails suivront.