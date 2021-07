Le GMC Hummer électrique sur la couverture du Guide de l'auto 2022

Pour son édition 2022, Le Guide de l’auto a choisi de mettre le GMC Hummer EV en vedette sur sa page couverture.

On le croyait mort et enterré, mais le nom Hummer est bel et bien de retour! Et, cette fois, General Motors a l’intention de faire les choses différemment.

Douze ans après l’abandon de la marque Hummer, bien des choses ont changé. Malgré une conscience environnementale qui ne se dément pas, les véhicules utilitaires ont la cote plus que jamais. Sauf que l’électrification du parc automobile est maintenant bien enclenchée, et l'on peut désormais circuler en VUS sans consommer une goutte de carburant. General Motors prend donc le pari un peu risqué de ramener un nom controversé à l’avant-plan. Risqué, car Hummer a encore une consonance négative aux yeux de certains. Or, cette transition vers l’électrique se veut une véritable déclaration de la part du constructeur, qui prouve que même ses modèles les plus iconiques ne sont pas à l’abri de l’électrification.

Il s’agit là d’un virage à 180 degrés qui témoigne bien de l’engagement du constructeur pour l’électrification de sa flotte. Rappelons que GM a déjà annoncé son intention de commercialiser 30 modèles entièrement électriques dans le monde d’ici 2025.

Un véhicule bien de son temps

Quand vient le temps d’élire le véhicule qui sera mis en vedette sur notre page couverture, l’équipe éditoriale du Guide de l’auto tente de trouver le modèle qui représente le mieux les tendances actuelles de l’industrie automobile.

Depuis le début de la présente décennie, le marché est guidé par deux tendances assez contradictoires: l’engouement pour les gros véhicules et la course vers l’électrification. Le GMC Hummer EV réunit ces deux caractéristiques d’une main de maître.

À propos du Guide de l’auto 2022

Véritable institution au Québec, Le Guide de l’auto est de retour pour une 56e édition, avec une équipe d’experts chevronnés comprenant notamment Gabriel Gélinas, Marc Lachapelle, Antoine Joubert et Daniel Melançon.

Le Guide de l’auto 2022 promet plusieurs dossiers exclusifs, dont trois matchs comparatifs réalisés au Québec ainsi qu’un dossier inédit sur la vie de Gilles Villeneuve, dont on soulignera le 40e anniversaire de son tragique accident en 2022.

Le Guide de l’auto, c’est aussi plus de 300 modèles mis à l’essai, les meilleurs achats dans toutes les catégories ainsi que les concepts et les modèles à venir les plus alléchants.

La date de parution officielle du Guide de l’auto 2022 sera communiquée au cours des prochaines semaines.