Le manque de jugement de Bergevin peut aider les jeunes

C’est Geoff Molson qui le dit. Trevor Timmins et Marc Bergevin ont manqué de jugement. Quand il dit que le Canadien a manqué de jugement en repêchant Logan Mailloux, c’est de Timmins et Bergevin qu’il parle.

C’est incroyable que si peu de journalistes aient au moins essayé de connaître le fond de la pensée de Bergevin sur ce point. Qu’un propriétaire et président d’une organisation comme le Canadien tienne semblable propos est sans précédent. C’est un coup de couteau en plein cœur d’un homme. Clair et net. Et saignant.

Par ailleurs, il est confirmé que Marc Bergevin a été prévenu avant de repêcher Logan Mailloux que cette sélection risquait d’être de la dynamite. On lui a demandé s’il était bien certain de son coup. Il est allé revoir Trevor Timmins et Martin Lapointe, et est revenu en disant que ses deux hommes de confiance voulaient le jeune Mailloux.

Faut dire que dans la tête de plusieurs hommes de hockey, l’histoire de Logan Mailloux était une reprise d’une histoire cent fois vue et revue. Ils ont vécu bien pire dans le passé.

Mais le présent n’est pas le passé. Et comme le chantait Bob Dylan, les temps ont bien changé. Les sensibilités ne sont plus les mêmes. Et nuire à la réputation d’une jeune femme de 18 ans en partageant une photo d’un jeu sexuel en la nommant est de la diffamation. C’est imbécile et c’est un crime. Logan Mailloux a d’ailleurs été condamné pour ce crime.

AIDER LES JEUNES QUÉBÉCOIS

Maintenant, l’avenir. Si Geoff Molson est sérieux, Logan Mailloux et le Canadien peuvent faire œuvre très utile dans la prochaine année. Et même après.

Logan Mailloux a été trahi par son président, qui l’a barré des camps d’entraînement. Mais qu’on laisse Geneviève Paquette, la patronne de la fondation du Canadien, travailler librement.

Il y a des centaines de milliers de jeunes Québécois qui sont âgés de 12 à 20 ans. Ces jeunes sont confrontés à un univers numérique qui est totalement nouveau et délirant. Et très dangereux.

Si on veut être honnête, on va reconnaître que les folies du XXe siècle étaient moins risquées. Prendre une photo d’une fellation avec un 35 millimètres ou un Instantmatic était déjà compliqué. Faire développer le rouleau de film chez Direct Films était encore plus compliqué. Toute photo osée était « détruite » dans la chambre noire par les techniciens.

Mais aujourd’hui, fin juillet 2021, l’ère des selfies permet de photographier une tête en une seconde. Et surtout, quand on est un jeune con, de partager la photo dans un groupe en moins de cinq secondes.

EN PARLER ENCORE ET ENCORE

C’est là que Logan Mailloux pourra rendre service. Plutôt d’en faire un paria honteux, qu’on l’amène dans les écoles. Qu’il rencontre les jeunes. Qu’il leur explique de ne pas faire les cons et de respecter les filles et les garçons avec qui ils peuvent avoir un lien d’intimité.

Lui va pouvoir dire à un groupe de secondaire 3 ou 4 quelles sont les conséquences de jouer avec le feu. Autrement dit de mêler acte sexuel et numérique. Il n’y a pas de bobine de film à développer, pas de photos sur papier glacé. C’est instantané, c’est des pixels qui s’envolent dans l’univers numérique. Ça peut détruire des vies. Les jeunes eux-mêmes, leurs parents, leurs proches, des compagnies, des sociétés.

Marc Bergevin et Trevor Timmins ont manqué de jugement.

Geneviève Paquette peut sauver leur peau.

DANS LE CALEPIN - Le CH va donc avoir quelques francos dans son alignement. Bonne façon d’apaiser la populace. Mais à en juger par les réponses de Marc Bergevin hier, les pauvres gars vont se demander quelle étrange langue on parle au Centre Bell. Latin, franglais, joual rejoualisé ?