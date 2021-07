Photo courtoisie

Rémy Normand (photo), vice-président exécutif de la Ville de Québec et président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), a accepté la présidence d’honneur du 9e tournoi de golf Les Grands Gagnants, au profit de l’organisme L’Arche l’Étoile, qui se tiendra le mercredi 18 août au club de golf Lotbinière à Saint-Gilles. Ses responsabilités au sein du Réseau de transport de la Capitale et du Service de transport adapté de Québec depuis sept ans l’ont amené a développer une sensibilité particulière envers les personnes plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite ainsi que celles avec une déficience intellectuelle. Intégrée dans le quartier Saint-Sauveur, L’Arche l’Étoile, fondée en 1976, compte

quatre foyers résidentiels et un centre de jour qui accueille en tout 20 personnes ayant une déficience intellectuelle.

► Renseignements : www.arche-quebec.ca

Amateurs de « puces »

Relancé depuis quelques semaines, le Marché aux puces de Saint-Vallier, municipalité de Bellechasse sur la Rive-Sud, connaît un beau succès surtout pour la diversité et la rareté d’objets d’antan remontant à de vieilles époques. Le Marché, dont l’existence remonte à une trentaine d’années, se tient les samedis et dimanches, dès 6 h du matin jusqu’à 17 h, sur un emplacement privé, au 293, de la route 132, jusqu’au début de l’automne. Des renseignements additionnels, dont la disponibilité de tables pour la vente d’objets, peuvent être obtenus auprès d’Onil Corriveau, responsable du marché, au 418 884-2238. Une autre activité populaire, celle-là figurant dans le programme des festivités estivales de la municipalité de Saint-Vallier, est la tenue de représentations théâtrales de Sur les traces de La Corrivaux, les 27, 28 et 29 août.

► Renseignements : Isabelle Cadrin, 418 884-3024

La Chapelle du Lac

Construite en 1902 afin de combler les besoins spirituels des villégiateurs de l’époque, la Chapelle du Lac (photo) fut désacralisée en 1995 et est devenue la propriété de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac en 1997. Fière de ses nouvelles installations, la Chapelle du Lac se prépare pour la présentation de sa première saison estivale qui comptera quatre spectacles : Réal Béland, ce soir, Luc De Larochellière et Andrea Lindsay, le 12 août, et Les Cowboys San Chapo, le 20 août. Ils donneront leurs spectacles à l’intérieur de la Chapelle, alors que Marc Hervieux se produira sur la scène extérieure de l’amphithéâtre naturel de celle-ci, le 7 août.

► Renseignements : fossambault-sur-le-lac.com/chapelle-saint-joseph-du-lac

En souvenir

Le 29 juillet 1981. Le prince Charles, héritier du trône de Grande-Bretagne, épouse Lady Diana Spencer. Le prince a 32 ans, elle en a 19. Quelque 2500 invités et 750 millions de téléspectateurs assistent à la cérémonie. Ensemble, ils ont eu deux fils et ils se sépareront après 15 ans de mariage. La princesse perdra la vie dans un tragique accident de la route en 1997.

Anniversaires

Richard Martineau (photo), chroniqueur au Journal de Québec et animateur de radio (QUB) et de télévision (LCN), 60 ans...Marie-Ève Dicaire, boxeuse professionnelle québécoise ans la catégorie des poids super-moyens, 35 ans...Benoît Langlais, comédien et acteur québécois, 38 ans...Jean-François Breau, chanteur québécois, 43 ans...Fernando Alonso, pilote espagnol de Formule 1 (Alpine), 40 ans...Luc Dionne, réalisateur et scénariste québécois, 61 ans....Jean Rochon, médecin et ex-homme politique québécois, 83 ans.

Disparus

Le 29 juillet 2016 : Lucille Dumont (photo) 97 ans, chanteuse québécoise surnommée la Grande Dame de la chanson... 2019 : Jacques Nichet, 77 ans, auteur, metteur en scène, ainsi qu'un réalisateur de cinéma français... 2016 : Danny Nykoluk, 82 ans, ex-vedette locale des Argonauts de Toronto (LCF)... 2015 : Buddy Emmons, 78 ans, musicien américain... 2014 : Idris Muhammad, 74 ans, batteur américain de jazz... 2013 : Bobby Crespino, 75 ans, un ancien des Giants de Ny de la NFL (1964-48)... 2012 : Chris Marker, 91 ans, cinéaste français... 2007 : Michel Serrault, 79 ans, un des monstres sacrés du cinéma français... 1993 : Guy Dufresne, 78 ans, auteur des feuilletons pour la télévision... 1992 : Michel 'Bunny' Larocque, 40 ans, ex-gardien de buts du Canadien... 1974 : « Mama » Cass Elliot, 32 ans, soliste du groupe The Mamas & The Papas.