Michèle Audette et Clément Gignac nommés sénateurs

L’ancien ministre Clément Gignac et la militante autochtone Michèle Audette ont été nommés sénateurs indépendants à Ottawa.

• À lire aussi: Le gouvernement Trudeau déverse une pluie de milliards pour renflouer Terre-Neuve

C’est le premier ministre Justin Trudeau qui en a fait l'annonce jeudi après-midi. Outre M. Gignac et Michèle Audette, l'entrepreneure Amina Gerba va aussi représenter le Québec à la Chambre haute.

Ainsi, trois des nouveaux sénateurs viennent du Québec, et les deux autres des provinces de l'Ouest. Il s’agit du Commissaire en chef de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, David Arnot, la mairesse de Banff, Karen Sorensen.

«Je suis heureux d’accueillir les nouveaux sénateurs indépendants du Parlement, a mentionné M. Trudeau par communiqué. Leurs expériences, leurs points de vue et leur volonté de servir les Canadiens renforceront encore davantage le Sénat et contribueront à façonner l’avenir de notre pays. Je suis impatient de travailler avec eux ainsi qu’avec l’ensemble des sénateurs, au moment où nous franchissons des étapes vers notre relance et bâtissons un Canada plus résilient et inclusif pour tous.»