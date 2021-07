Obsédé par une fréquentation qui ne veut pas de lui

Un homme de Montréal qui a développé une « véritable obsession » à l’endroit d’une femme de Québec, qu’il a seulement rencontrée à quatre reprises, a harcelé cette dernière pendant des mois en lui envoyant des tonnes de messages allant de la déclaration d’amour à des insultes violentes.

Alors qu’il se dit toujours en relation avec la mère de son enfant, Frédéric Landry, qui réside dans la ville de Sainte-Catherine, a développé une relation avec une ancienne collègue de travail qui réside à Québec. Après quelques mois de fréquentations et quatre ou cinq rencontres, la dame a décidé de mettre un terme à la relation, estimant que celle-ci était toxique.

Manifestement en désaccord avec la décision de la plaignante, Landry a développé une « véritable obsession » pour elle en la harcelant sans cesse. Depuis le mois de janvier dernier, des « tonnes de messages » ont été envoyées à la femme.

Bloqué sur Facebook par la plaignante, Frédéric Landry a utilisé un faux compte, puis des lettres par courrier et des colis. Cette dernière, anxieuse au point de changer de numéro de téléphone, a fait une plainte cet hiver, puis à la mi-juillet, voyant que les messages reprenaient de plus belle et avec agressivité.

À l’étape de l’enquête sur remise en liberté, Frédéric Landry, qui est emprisonné depuis neuf jours, a décidé de se représenter seul. Au terme de l’enquête, le juge Hubert Couture a qualifié le comportement de l’accusé de « fort inquiétant » et a refusé de le remettre en liberté.