Postes vacants en mai: le Québec au premier rang

Le Québec avait le plus haut taux de postes vacants en mai dernier parmi les provinces, soit 5,1 %, alors que la moyenne canadienne était de 4,2 %.

Selon des données publiées jeudi par Statistique Canada, la Colombie-Britannique arrivait au deuxième rang avec un taux de 5,0 %, suivi du Nouveau-Brunswick, qui affichait un taux de 4,9 %. Le taux de postes vacants le plus faible au mois de mai, soit 2,8 %, a été observé à Terre-Neuve-et-Labrador.

C’est dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale que le plus grand nombre de postes vacants a été enregistré en mai au Canada, soit 107 300. Suivent, toujours en termes de nombre, les services d'hébergement et de restauration – avec 78 000 postes vacants - et le commerce de détail – avec 73 800 emplois à combler.

Parmi les secteurs d’activité, celui des services d'hébergement et de restauration a observé le plus haut taux de postes vacants en mai, soit 7,8 %. «Parallèlement à l'embauche saisonnière, le taux de postes vacants dans ce secteur pourrait également refléter les difficultés en matière de recrutement au moment où les entreprises cherchaient à se préparer en vue d'un éventuel assouplissement des restrictions liées à la pandémie», a mentionné Statistique Canada, dans ses commentaires accompagnant les données.

