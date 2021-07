Snack Pow veut plus pour ses collations en canettes

Des canettes non pas remplies de liqueur ou de bière, mais de mélanges d’arachides. La nouvelle compagnie de Sherbrooke, Snack Pow, offre des collations dans des contenants d’aluminium plus écologiques.

Le but de l’entreprise avec ces nouvelles canettes était de se démarquer de la compétition, mais aussi de favoriser l’économie circulaire. Snack Pow a d’ailleurs fait appel à plusieurs artisans de la région pour la création de la canette. La nouvelle compagnie travaille aussi en amont avec Les Aliments Jari, reconnu pour ses aliments en vrac.

On peut retrouver les canettes dans les machines distributrices de l'Université de Sherbrooke depuis un moment. L’entreprise y a fait des études qualitatives afin de «taper dans le mille pour les couleurs et les motifs».

L'idée était aussi de créer des canettes pratiques. Elle se place parfaitement dans les porte-gobelets, les sacs, etc.

Une entreprise en expansion

Les collations sont offertes dans les dépanneurs et les épiceries du Québec ; IGA, Provigo, Couche-Tard et bientôt Jean Coutu. «Chaque jour, on a des nouveaux points de vente», a exprimé le directeur des ventes et du marketing chez Les Aliments Jari Snack Pow, Robin Charest.

Le but ultime de l’entreprise est d’étendre son territoire de vente. «Il y a de l’intérêt dans les Maritimes, en Ontario et dans l’Ouest canadien. Bien sûr, on regarde aussi pour aller aux États-Unis», a souligné Robin Charest.

Des nouvelles saveurs pourraient aussi s'ajouter. La gamme compte, pour l’instant douze saveurs, mais des éditions limitées, des partenariats et de nouvelles saveurs permanentes sont envisagés. Avec des canettes rappelant celles des microbrasseries, les saveurs de bière ne sont pas écartées des idées futures.