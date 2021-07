Théâtre Gilles-Vigneault: des concerts 100% féminins en août

Parce qu’il veut soutenir encore plus adéquatement les femmes créatrices, le Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme a décidé de leur donner toute la place durant le mois d’août. Pendant 31 jours, ce sont ainsi plus de 31 femmes, de Dominique Fils-Aimé à Karen Young, qui feront des concerts gratuits et retransmis en direct sur le web.

Il fallait y penser. Chaque jour d’août, à 17 h 30, le Théâtre Gilles-Vigneault présentera un concert mené par une femme. Chaque prestation aura lieu à l’extérieur du théâtre ou sur l’espace mezzanine.

Il y aura notamment Dominique Fils-Aimé (1er août), Vanille (3 août), Ariane Roy (5 août), Cécile Doo-Kingué (10 août), Anachnid (15 août), Laura Niquay (17 août), Naya Ali (18 août), Émilie Proulx (26 août) et Marianne Trudel & Karen Young (31 août).

De l’aveu du directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, David Laferrière, c’est la pandémie qui a forcé une réflexion pour son équipe de la corporation Diffusion En Scène.

« Au début de la crise, on s’est demandé quel était notre rôle, dit-il. Comme on est propriétaire-gestionnaire du théâtre, on voulait remettre l’artiste au cœur de nos missions. Un des constats qui est arrivé assez tôt dans les réflexions, c’est que les artisans dans tous les arts vivants étaient les plus touchés. Et encore plus les femmes. »

Une meilleure place

« Comme diffuseur pluridisciplinaire à l’année, on s’est dit qu’il fallait absolument soutenir plus adéquatement les femmes créatrices, poursuit-il. On veut faire une meilleure place aux femmes, aux artistes de la diversité, aux artistes des Premières Nations. »

► La série 31 femmes | 31 spectacles se déroulera du 1er au 31 août au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme. Pour tous les détails : theatregillesvigneault.com.