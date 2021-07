Un duo de gardiens solides comme le roc à Toronto?

Les Maple Leafs de Toronto ont dit au revoir au gardien Frederik Andersen, mercredi, mais avec l’arrivée de Petr Mrazek, ils se sentent bien à l’aise devant le filet en prévision de la prochaine saison.

D’une certaine façon, l’organisation torontoise et les Hurricanes de la Caroline ont conclu une transaction sans véritablement en faire une. Pendant qu’Andersen quittait la Ville Reine au profit de Raleigh en signant pour deux ans et 9 millions $, Mrazek a effectué le trajet inverse en acceptant 11,4 millions $ pour trois ans.

Aux yeux du directeur général Kyle Dubas, il importait d’abord de compter sur deux éléments fiables pour défendre la cage des Leafs. Avec les performances de Jack Campbell pendant la dernière saison régulière et la présence du Tchèque qui a totalisé 44 victoires chez les Ouragans lors des deux campagnes précédant celle de 2020-2021, il croit miser sur un bon duo.

«Nous avons été chanceux de pouvoir déjà compter sur Jack dont nous avons une très forte opinion. Nous estimions qu’il fallait lui trouver un partenaire solide afin de former un tandem efficace. Et je pense que nous avons réussi avec Petr», a déclaré Dubas en vidéoconférence, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

«Nous souhaitions obtenir quelqu’un ayant un bon et long curriculum vitae, un très bon gardien dans cette ligue. Selon ce point de vue, il fallait trouver le meilleur rapport qualité-prix, ce que je pense avoir eu avec Mrazek», a-t-il poursuivi, sans être inquiété par les blessures qui ont miné le parcours du vétéran cette année.

Gars d’équipe

Ainsi, les Leafs n’auront pas à se soucier du mécontentement de leurs gardiens. Mrazek a d’ailleurs été habitué à partager le filet en Caroline, notamment avec Curtis McElhinney en 2018-2019 et James Reimer l’année suivante.

«Il a été un bon partenaire de duo en Caroline dans les récentes années. J’aime son esprit de compétition, il est très fort à tous les niveaux, y compris à l’extérieur de la patinoire. Quand je lui ai parlé une fois que le tout a été réglé, il était très ouvert quant à son association avec Jack, a indiqué le DG. Il importe de se soutenir les uns les autres pour s’améliorer.»

Le principal concerné semblait aussi très heureux de se joindre à la formation ontarienne.

«Avec l’équipe qu’ils ont, ainsi que l’histoire de Toronto, c’était une décision facile, a-t-il avoué. En avant des gardiens, le club est puissant et possède beaucoup de talent. Il y a des gars pouvant marquer des buts pour nous permettre de gagner des matchs. [...] Espérons que je pourrai récolter le plus de victoires possible et progresser quotidiennement. Je crois qu’au cours des trois dernières saisons, j’ai trouvé le moyen de remporter des parties importantes.»

