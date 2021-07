Un homme perd la vie en VTT

Un homme a été retrouvé sans vie dans un sentier après avoir eu un accident avec son véhicule tout terrain, le weekend dernier.

• À lire aussi: Une femme et un enfant blessés dans un accident de VTT

Richard Junior Bissonnette, 29 ans, aurait manqué une courbe pour heurter des arbres. L’alcool n’est pas en cause et la victime portait son casque de protection.

Sa conjointe, Catherine, enceinte de trois mois, est profondément secouée par le drame. Sa mère a accepté de son confier à TVA Nouvelles.

«Ils étaient amoureux, c’était l’amour de sa vie. Ils avaient huit ans de vie commune, ils étaient vraiment prêts. Ça faisait déjà un an qu’ils essayaient [d’avoir un enfant]. Il était vraiment heureux d’être père bientôt. C’est une catastrophe, je cherche mes mots. Je veux tout faire pour le rétablissement de ma fille qui a le cœur brisé», a témoigné Manon Patenaude, la mère de Catherine.

Des proches et amis ont lancé une campagne de sociofinancement afin de soutenir la veuve, et déjà plus de 15 000$ ont été amassés.