Un retour permanent au Stade Saputo pour le CF Montréal

Le CF Montréal et les deux autres équipes canadiennes de la Major League Soccer (MLS) ont obtenu jeudi l’autorisation de l’Agence de santé publique fédérale pour disputer tous leurs matchs à domicile au pays, et ce, pour le reste de la saison 2021.

• À lire aussi: CF Montréal: un piège à éviter

• À lire aussi: Allègements des mesures sanitaires: d’excellentes nouvelles pour les équipes sportives montréalaises

Il avait déjà été confirmé que la formation montréalaise pourrait jouer au Stade Saputo en août, mais voilà qu’elle a la certitude de pouvoir le faire jusqu’en novembre et pendant les éliminatoires.

Une exemption d’intérêt national a été décernée à la MLS par la santé publique et le ministère de l’Immigration. Les clubs américains pourront donc croiser la frontière sans problème, à condition de respecter les règles établies par le gouvernement.

Les athlètes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 n’auront pas à observer de quarantaine de 14 jours, mais devront tout de même être testés avant et après leur arrivée au Canada. On estime qu’environ 96 % des joueurs du circuit Garber et des membres du personnel ont été vaccinés.

Un maximum de 15 000 spectateurs pourront s’entasser au Stade Saputo en août, avait annoncé lundi le Club de Foot.