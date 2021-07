Vaccination: 400 jeunes à rejoindre au Bas-Saint-Laurent

Il ne reste que 400 jeunes âgés de 18 à 24 ans à vacciner au Bas-Saint-Laurent pour atteindre la cible de 75 % de couverture vaccinale dans cette tranche d'âge.

«Au cours de la dernière semaine, on a vacciné beaucoup de jeunes. On fait environ 100-150 premières doses par jour ce qui est excellent», a expliqué le coordonnateur de la vaccination contre la COVID-19 pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Jean-Philippe Levasseur.

La seule tranche d'âge qui n'a pas encore atteint le seuil de 75 % au Bas-Saint-Laurent, c'est celle des 18-24 ans avec une couverture vaccinale de 72 %.

Les autorités de la santé de la région sont persuadées d’atteindre leur objectif puisque leur clinique mobile, le Vacc-I-Express, profitera de tous les festivals à venir pour rejoindre les jeunes.

«On sera aux Grandes Fêtes TELUS à Rimouski pendant trois jours, justement pour aller chercher les jeunes, pour que ceux qui ne prennent pas rendez-vous, mais vu qu'on sera là sur place, ils vont prendre la décision de se faire vacciner», a spécifié M. Levasseur.

Au CISSS on rappelle toutefois que les 75 % visés ne sont pas un objectif ultime, mais bien un minimum à atteindre.

«Avec le variant Delta, on le sait on le voit dans d'autres pays, où c'est difficile. Il faut être vacciné le plus possible. 75 % c'est un minimum, on veut aller chercher beaucoup plus que ça pour ne pas revivre ce qu'on a vécu», a indiqué M. Levasseur.

Ainsi, le CISSS a décidé de mettre en place une autre stratégie à partir de maintenant pour rejoindre ceux qui n'ont pas encore reçu leur première dose.

«Dans nos huit sites de vaccination, les gens peuvent se présenter sans rendez-vous et on va les vacciner», a ajouté Jean-Philippe Levasseur.

Chez les 12 ans et plus, la couverture vaccinale atteint 86 % actuellement au Bas-Saint-Laurent, en ce qui a trait à la première dose.