Course à la vaccination: «Le variant Delta se régale des non-vaccinés»

La Dre Amélie Boisclair, intensiviste à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, qui œuvre en zone COVID-19 depuis le début de la pandémie, a admis pour la première fois depuis le 2 juin dernier sa première «jeune patiente» touchée par la COVID parce qu’elle n’était pas vaccinée.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 125 cas supplémentaires, 1 nouveau décès

• À lire aussi: COVID-19 : près de 85 % des personnes hospitalisées sont non vaccinées

• À lire aussi: Aux États-Unis, les vaccinés de plus en plus exaspérés par les récalcitrants

Dans un message publié jeudi sur Twitter, la Dre Boisclair a lancé un avertissement aux adultes en bonne santé qui se croient intouchables face au coronavirus.

«Il faut reprendre les messages. On est pris avec les vieux discours (comorbidités, personnes âgées...) Ça touche tout le monde. Ça a des impacts sur tous. Le variant Delta se régale des non-vaccinés. Le plus grand risque actuel de COVID grave, c’est de ne pas être vacciné.»

Sa patiente, une femme de 36 ans admise aux soins intensifs, n’était pas vaccinée. Quand la docteure Boisclair lui a demandé pourquoi, la trentenaire a avoué qu’elle n’en sentait pas l’urgence, car elle est jeune et en bonne santé.

Il faut reprendre les messages. On est pris avec les vieux discours (comorbidites, personnes âgées…)



Ça touche tout le monde. Ça a des impacts sur tous.

Le variant delta se régale des non-vaccinés.



Le plus grand risque actuel de covid grave, c’est de ne pas être vacciné. — boisclair amelie (@boisclairameli1) July 29, 2021

Pire encore, cette patiente a été contaminée par un proche qui ne souhaitait pas se faire tester, parce qu’il ne voulait pas être placé en isolement.

«Avec la vaccination qui avançait, on a vu notre groupe d’âge pour l’admission aux soins intensifs diminuer de façon proportionnelle. On le voit partout dans le monde, le variant Delta cible les non-vaccinés. Si les jeunes sont non vaccinés, ils seront frappés en premier et risquent de développer des complications rares», a-t-elle expliqué en entrevue à LCN.

Elle craint que le variant Delta puisse être derrière les nouvelles contaminations; ce variant serait particulièrement virulent et beaucoup plus transmissible.

La Dre Boisclair publie à l’occasion des nouvelles des soins intensifs où elle travaille sur les réseaux sociaux. Le 2 juin dernier, elle se réjouissait. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, en mars 2020, les soins intensifs où elle œuvre n’avaient plus de cas de COVID actif.

« Aucun! ZÉRO! C’est la 1re fois dans mon centre! La 1ère... depuis le début. Vous dire l’émotion....», écrivait-elle sur Twitter.

Toutefois, depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections commence à augmenter. Depuis trois jours, le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse la centaine. Il ne semble pas y avoir d’impact, pour le moment, sur les soins intensifs et les hospitalisations.

Néanmoins, la Santé publique fédérale a annoncé vendredi qu’elle observait des signes avant-coureurs de croissance de l'épidémie de COVID-19 dans certaines régions du Canada.

Santé Canada note également que 84,9% des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 sont non vaccinées au pays.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***