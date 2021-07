Découverture infirmière à l’urgence du CHUL

La pression ne cesse de s’accentuer sur l’urgence du CHUL et sur son personnel. Près de 60 demi-quarts de travail ne sont pas comblés ce week-end, selon des sources à l’interne qui s’inquiètent pour la population. «Ça devient dangereux de venir à l’urgence.»

Selon nos sources, vendredi matin, 56 demi-quarts de travail étaient toujours à combler pour les journées de la fin de semaine à l’urgence du CHUL. Une «cellule de crise» a d’ailleurs été mise en place par la haute direction pour tenter de trouver des solutions de dernière minute.

«Ils nous ont dit qu’ils n’auraient pas de réponse à nous donner avant la fin de la journée [vendredi]. En gros, ils m’ont dit: “Va te coucher et tu reviendras ce soir, sans savoir quand tu vas repartir après», fulmine une infirmière, qui s’est confiée au Journal en demandant de garder l'anonymat.

«On travaille toutes avec les larmes aux yeux, cernées jusqu’au menton. Ça ne peut plus continuer.»

Message sur les réseaux sociaux

La direction des communications du CHU de Québec confirme des rencontres au sommet en vue de trouver une issue pour le week-end. De telles démarches ont été nécessaires à quelques reprises déjà depuis le début de l’été.

Parmi les scénarios évoqués, la possibilité de déplacer du personnel d’autres départements ou d’autres établissements est évaluée. Et les agences privées? «Ce n’est pas une avenue, parce qu’elles n’ont pas de ressources non plus pour nous aider», indique Bryan Gélinas, porte-parole.

Dans ce contexte, le CHU a publié sur les réseaux sociaux, vendredi, un message recommandant à la population «d’appeler Info-Santé» ou «de consulter un médecin de famille» avant de se rendre aux urgences.

«Nos équipes seront prêtes à vous accueillir et à vous prodiguer les meilleurs soins», peut-on lire malgré tout dans la publication, une affirmation qui fait sourciller le personnel infirmier.

«Ils ne veulent pas dire à la population qu’actuellement, ce qu’on fait, c’est dangereux. Mais nous, on va commencer à le dire», insiste une infirmière.

Des mouvements de refus de temps supplémentaire en bloc commencent d’ailleurs à être observés, selon nos informations, preuve que la tension est vive.

«Du jamais-vu en 20 ans»

Une autre professionnelle en soins, qui a plus de 20 ans d’expérience, affirme avoir vu des situations qui sortent de l’ordinaire au cours des dernières semaines. À certains moments, des patients ont dû attendre jusqu’à trois heures et demie simplement pour être vus au triage.

«Ils ont fait venir un agent de sécurité qui faisait des rondes aux 15 minutes pour s’assurer qu’un patient là-dedans n’avait pas un malaise grave ou ne souffrait pas trop», déplore cette autre source, qui a elle aussi préféré garder l'anonymat, par crainte de représailles.

Cette dernière raconte avoir fait certains quarts au cours desquels les équipes étaient tout simplement incapables de faire baisser le nombre de patients en attente, vu le manque de bras. Jusqu’à 270 patients ont été triés en 24 heures, alors qu’une grosse journée d’hiver chargée plafonne à 250.

«On a vu, à un moment, 70 patients, soit en salle d’attente ou sur civière, qui patientaient pour voir un médecin. Je n’ai jamais vu ça en 20 ans», confie cette infirmière qui s’inquiète de voir d’autres collègues partir.

Des départs à prévoir

Le fait est que l’urgence du CHUL n’a aucun pouvoir attractif en ce moment. Plusieurs veulent en sortir et rares sont ceux qui veulent y être transférés.

«Il y a un salon des postes en septembre avec les ouvertures dans tous les centres et les départements. Plusieurs ont déjà dit qu’elles allaient quitter», explique-t-elle.

Une de ses collègues raconte aussi une anecdote qui en dit beaucoup sur l’ambiance qui règne actuellement.

«On a une jeune collègue qui commençait comme candidate à la profession d’infirmière [étape entre la fin de la formation et l’examen de l’Ordre] et elle a choisi de reprendre ses études pour aller faire sa médecine», raconte cette employée.

«Quand elle a vu les conditions dans lesquelles on pratique, elle a dit: “Ce n’est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie.” Et je la comprends», soupire-t-elle.

